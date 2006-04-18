Есть баннер (во вложении), только swf, без исходников. Нужен баннер другого формата (209х135), с точной копией кадров с картами и фотографиями, и изменить вид текстовых вставок. По срокам нужно еще вчера :)
Баннеры1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Есть баннер (во вложении), только swf, без исходников. Нужен баннер другого формата (209х135), с точной копией кадров с картами и фотографиями, и изменить вид текстовых вставок. По срокам нужно еще вчера :)
Приглашаем к сотрудничеству веб-дизайнера. Первое время разовые заказы, возможно постоянное сотрудничество. Оплата по факту утверждения эскиза заказазчиком. В письме необходимо указать: - ссылки на ваши работы (либо вложить работы в формате jpg) - условия сотрудничества - условия оплаты - желамый уровень оплаты ...
Требуется Web-дизайнер для постоянного удаленного сотрудничества со студией Web-дизайна (http://www.xcr.ru/). Опыт работы и портфолио обязательны. Оплата по факту (за каждый дизайн).