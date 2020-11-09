Разработаю мобильное приложение под любую мобильную платформу - Android, iOS (iPhone, iPad).
- калькуляторы и конфигураторы.
- геолокация.
- СИП, видео-звонки, связь и месседжеры.
- мультимедийные программы - графика, видео, звук.
- многопользовательские сервисы.
- доски объявлений и интернет-магазины.
Самые низкие цены при высоком уровне продукта - код из первых рук, без посредников-компаний.
Также: Предлагаю профессиональные услуги по разработке, созданию и продвижению сайтов с 0 на любых системах, SEO оптимизации; Контекстной рекламе; Дизайну; Фирменному стилю (Брендирование, Логотипы, визитки, презентации)
Учился на в Москве на факультете программной инженерии. После окончания университета 4 года отработал в компании ведущим программистом