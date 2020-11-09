Разработаю мобильное приложение под любую мобильную платформу - Android, iOS (iPhone, iPad).

- калькуляторы и конфигураторы.

- геолокация.

- СИП, видео-звонки, связь и месседжеры.

- мультимедийные программы - графика, видео, звук.

- многопользовательские сервисы.

- доски объявлений и интернет-магазины.

Самые низкие цены при высоком уровне продукта - код из первых рук, без посредников-компаний.

Также: Предлагаю профессиональные услуги по разработке, созданию и продвижению сайтов с 0 на любых системах, SEO оптимизации; Контекстной рекламе; Дизайну; Фирменному стилю (Брендирование, Логотипы, визитки, презентации)

Учился на в Москве на факультете программной инженерии. После окончания университета 4 года отработал в компании ведущим программистом