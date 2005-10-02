Языки: Русский - родной

Английский - хорошо

Большой опыт работы в разных областях web - программирования. Проектирование и реализация проектов под различные платформы, с пременением как PHP так и ASP.NET. Проектирование баз данных MySQL, MSSQL.

Опыт разработки как маленьких сайтов, так называемых визиток, так и больших информационных струкутур. Реализации онлайн магазинов. Проектирование онлайн структуры кадастровой службы. Реализация wap - версий интерактивных систем.

При реализации того или иного проэкта, учитываются, все пожелания клиента. Оптимизация ресурсов под поисковые машины. Предоставление заказчику удобных инструментов управления, готовым продуктом.

Мы - это команда людей стремящихся к своевременному и качественному выполнению поставленных целей. Уверенно решающие все непредвиденные трудности. Мы заинтересованы в том, чтоб наши Клиенты, были рады вновь обратиться к нам за помощью.