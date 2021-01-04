Администратор сетей
Ответственный ,трудолюбивый ,есть небольшой интернет магазин ,по этому знаю что и как делать ,мое главное правило качественно и быстро ,качество конечно же стоит на первом месте ,любые задачи мне по плечу 0972776674
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!