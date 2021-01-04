xelmsli1795

Антон xelmsli1795

 
28 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Администратор сетей

Ответственный ,трудолюбивый ,есть небольшой интернет магазин ,по этому знаю что и как делать ,мое главное правило качественно и быстро ,качество конечно же стоит на первом месте ,любые задачи мне по плечу  0972776674

недостаточно оценок
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$20
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Отзывы заказчиков
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
3 года назад
Партнерка Amazon
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