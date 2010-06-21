Все виды переводов RU-FR-RU, RU-ENG-RU,FR-ENG-FR. Жила и училась во Франции
Переводы: FR> RU> FR письменный (тексты любой сложности и тематики), устный последовательный перевод;
ENG>RU> ENG письменный (тексты любой сложности и тематики) перевод.
Закончила университет "Universite d'Auvergne Clermont1", жила во Франции. Свободно владею французским.
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Портфолио
- Масло зародышей пшеницы332 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
15 лет назад
Написание статей
Спасибо за отличную работу. Работали с Ксенией почти 5 месяцев. Рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей - образцовый заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
$5
10 баллов
15 лет назад
Добропорядочный деловой партнер. Точно соблюдены сроки, предоставлено обещанное качество. Очень тщательный подход к делу. Хороший переводчик.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Четкое задание. Своевременная оплата. Никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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