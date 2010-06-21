xenia_net

Ксения Ксени xenia_net

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Все виды переводов RU-FR-RU, RU-ENG-RU,FR-ENG-FR. Жила и училась во Франции

Переводы: FR> RU> FR письменный (тексты любой сложности и тематики), устный последовательный перевод;

ENG>RU> ENG письменный (тексты любой сложности и тематики) перевод.

Закончила университет "Universite d'Auvergne Clermont1", жила во Франции. Свободно владею французским.

Портфолио

Отзывы заказчиков

234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Статьи про детей, беременность, роды и т.п.
Написание статей
Спасибо за отличную работу. Работали с Ксенией почти 5 месяцев. Рекомендую!
Алексей - образцовый заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Перевод с русского на французский
Добропорядочный деловой партнер. Точно соблюдены сроки, предоставлено обещанное качество. Очень тщательный подход к делу. Хороший переводчик.
Ответственный заказчик. Четкое задание. Своевременная оплата. Никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $5
от 3 дней
#313
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#1004
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2475