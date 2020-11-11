Копирайтер, редактор, создатель текстов, переводчик

Имею большой опыт в написании как художественных текстов, так и статей. Также могу писать тексты песен, стихи, переводить различные тексты с английского и немецкого. Имеет место быть ритмичная художественная адаптация песен. Создание слоганов, заголовков, постов в социальных сетях только приветствуется. Пишу грамотно, стиль практически любой. Работаю быстро, обычно сдаю работу в течение 1-3 дней, в зависимости от сложности заказа.