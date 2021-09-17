продажи, SMM, озвучка, монтирование, создание контента, перевод
Занимаюсь продвижением в соц сетях (таргет, контент, визуал, блогеры);
Перевожу короткие тексты рус-англ, англ-рус;
Пишу статьи на русском и английском языках;
Озвучиваю медитации, пишу подкаст;
Создаю предметную фотографию;
Создаю дизайнерские ювелирные украшения;
Работала менеджером внешней экономической деятельности (международные продажи, бизнес английский, мейл рассылки);
Обучилась сорсингу и Project a
Management-у, готова к работе в It и гейминге
Работаю личным помощником.