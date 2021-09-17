продажи, SMM, озвучка, монтирование, создание контента, перевод

Занимаюсь продвижением в соц сетях (таргет, контент, визуал, блогеры);

Перевожу короткие тексты рус-англ, англ-рус;

Пишу статьи на русском и английском языках;

Озвучиваю медитации, пишу подкаст;

Создаю предметную фотографию;

Создаю дизайнерские ювелирные украшения;

Работала менеджером внешней экономической деятельности (международные продажи, бизнес английский, мейл рассылки);

Обучилась сорсингу и Project a

Management-у, готова к работе в It и гейминге

Работаю личным помощником.