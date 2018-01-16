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Юрий Заика
xetr11
xetr11
43 года
Украина
/
Кривой Рог
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Игорь
t1p
45 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
52 отзыва
(-1)
$200
3 балла
6 лет назад
Разработать "Модуль автоматического обновления" для ПО на Qt, ТЗ есть
Работу не выполнил. Отказался через 2 недели после начала.
вообще-то через 4 недели
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
1
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