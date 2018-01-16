xetr11

Юрий Заика xetr11

 
43 годаУкраина/Кривой Рог
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
3 балла
6 лет назад
Разработать "Модуль автоматического обновления" для ПО на Qt, ТЗ есть
Работу не выполнил. Отказался через 2 недели после начала.
вообще-то через 4 недели
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