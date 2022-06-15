Профессиональная вёрстка PS, Figma, SketchUp и др.. Натяжка MODX Revo и Wordpress
Приветствую 👋, меня зовут Сергей.
Предлагаю
- Вёрстка из - Photoshop, Figma, Sketch и др.;
- Натяжка на CMS - WordPress, MODX Revo;
- Скрипты/калькуляторы на jQuery;
- Работа с проектами на постоянной основе.
Подход к работе 🤝
- Использование наиболее легких и стабильных скриптов для сайта;
- Чистый, понятный, валидный, кроссбраузерный (MS EDGE) код гарантирую ;
- Стараюсь не использовать фреймворки (только сетку бутстрапа для брейкпоинтов). На большинстве проектов это не нужно в принципе. Разве что только собирать лишний мусор в коде, но если надо - сделаем;
- Всегда выстраиваю правильную и и понятную структуру кода. И всегда в верстке отталкиваюсь именно от этого параметра;
- Тестирование WIndows и Mac OS в браузерах MS EDGE, Opera, Chrome (также Yandex Браузер), Safari, Mozilla;
- Сроки не срываю (всегда беру с запасом, и почти всегда сдаю раньше срока).
Отзывы Большое количество отзывов за многие годы на серче > https://searchengines.guru/ru/forum/1007705
Связаться со мной Telegram: @xexnax Skype: @xexnax
Email: [email protected]
Возможность обсудить голосом или с демонстрацией экрана - только приветствуется
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