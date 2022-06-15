Профессиональная вёрстка PS, Figma, SketchUp и др.. Натяжка MODX Revo и Wordpress

Приветствую 👋, меня зовут Сергей.

Предлагаю 

Вёрстка из - Photoshop, Figma, Sketch и др.;

Натяжка на CMS - WordPress, MODX Revo ;

; Скрипты/калькуляторы на jQuery ;

; Работа с проектами на постоянной основе.

Подход к работе 🤝

Использование наиболее легких и стабильных скриптов для сайта;

Чистый, понятный, валидный, кроссбраузерный (MS EDGE) код гарантирую ;

Стараюсь не использовать фреймворки (только сетку бутстрапа для брейкпоинтов). На большинстве проектов это не нужно в принципе. Разве что только собирать лишний мусор в коде, но если надо - сделаем;

Всегда выстраиваю правильную и и понятную структуру кода. И всегда в верстке отталкиваюсь именно от этого параметра;

Тестирование WIndows и Mac OS в браузерах MS EDGE, Opera, Chrome (также Yandex Браузер), Safari, Mozilla;

Сроки не срываю  (всегда беру с запасом, и почти всегда сдаю раньше срока).

Отзывы 

Большое количество отзывов за многие годы на серче > https://searchengines.guru/ru/forum/1007705

Связаться со мной 

: @xexnax

Email: [email protected]

Возможность обсудить голосом или с демонстрацией экрана - только приветствуется