xexnax

Сергей xexnax

 
30 летСША/Даллас
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная вёрстка PS, Figma, SketchUp и др.. Натяжка MODX Revo и Wordpress

Приветствую 👋, меня зовут Сергей.

Предлагаю 

  • Вёрстка из - Photoshop, Figma, Sketch и др.;
  • Натяжка на CMS - WordPress, MODX Revo;
  • Скрипты/калькуляторы на jQuery;
  • Работа с проектами на постоянной основе.

Подход к работе 🤝

  • Использование наиболее легких и стабильных скриптов для сайта;
  • Чистый, понятный, валидный, кроссбраузерный (MS EDGE) код гарантирую ;
  • Стараюсь не использовать фреймворки (только сетку бутстрапа для брейкпоинтов). На большинстве проектов это не нужно в принципе. Разве что только собирать лишний мусор в коде, но если надо - сделаем;
  • Всегда выстраиваю правильную и и понятную структуру кода. И всегда в верстке отталкиваюсь именно от этого параметра;
  • Тестирование WIndows и Mac OS в браузерах MS EDGE, Opera, Chrome (также Yandex Браузер), Safari, Mozilla;
  • Сроки не срываю  (всегда беру с запасом, и почти всегда сдаю раньше срока).
Вёрстка мой основной доход очень продолжительное время - поэтому отношусь к своему делу максимально серьезно.

Отзывы 

Большое количество отзывов за многие годы на серче > https://searchengines.guru/ru/forum/1007705

Связаться со мной 

Telegram: @xexnax

Skype: @xexnax

Email: [email protected]

Возможность обсудить голосом или с демонстрацией экрана - только приветствуется

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