Верстка веб-страниц
Технологии: HTML, CSS, JavaScript (jQuery).
CMS: Joomla!, Wordpress
Делаю верстку в строгом соответствии с макетом, использую методику Pixel Perfect.
Кроссбраузерность: IE8+, Opera, Safari, Mozilla, Chrome, если не оговорено иное.
Возможна адаптация под мобильные/планшетные устройства.
Перед началом сотрудничества я жду от вас:
- Макет страницы (сайта)
- Требования по кроссбраузерности
- Ответы на вопросы, если они возникнут
- Нахожусь в сети и в оговоренное время в течение 20 минут отвечаю в скайпе, в течение суток по электронной почте, держу вас в курсе хода работы
- Выполняю задачу, тестирую верстку в тех условиях, в которых она должна корректно отображаться, сверяю её с макетом
- Реализую функциональность в соответствии с ТЗ.
- Вношу необходимые коррективы, если это потребуется
- Сдаю работу не позднее оговоренного срока, если это невозможно - заблаговременно предупреждаю. В случае просрочки по моей вине пересматривается оплата
Методика оценки такая:
Подготовка графики: 6$-12$ за страницу
Верстка каждого блока:
- простой текстовый блок: 3$
- блок с простым меню/календарь/информер и т.п. элементы - 6$
- сложный блок/блок со простой функциональностью (слайдшоу, галерея, выпадающее меню, форма авторизации) - 12$
- блок со сложной функциональностью (калькулятор, AJAX-форма с валидатором, слайдшоу, разработанное индивидуально) - 18$-30$
- Поддержка IE7+ - 1.3
- Поддержка IE6+ - 1.5
- Резиновая верстка - 1.5
- Адаптация под мобильные устройства и планшеты - 2
- Натяжка макета на CMS - 1.4
По этому описанию можно сделать ориентировочную оценку стоимости и сроков работы. В каждом конкретном случае оценка производится индивидуально в зависимости от макета и технического задания.
Если у вас есть макет для верстки - пишите сообщение.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$14
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа, внимание к деталям, аккуратность, все присутствует.
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно, постоянный онлайн и быстрые ответы на вопросы, оплата сразу после сдачи - сотрудничеством доволен.
$20
10 баллов
10 лет назад
Алексей справился с задачей на 100% без лишних проблем и самое главное как всегда после доработок есть 2-3 мелочи о которых нужно дополнительно просить и к этому Алексей отнесся с пониманием и выполнил 2 дополнительные просьбы/мелкие доработки. спасибо
Ответный отзыв
Задача поставлена понятно, проверка адекватная, оплата сразу после сдачи. Сотрудничеством остался доволен.