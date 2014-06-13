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Алексей Степанов xgoogle

 
44 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка веб-страниц

Технологии: HTML, CSS, JavaScript (jQuery).

CMS: Joomla!, Wordpress

Делаю верстку в строгом соответствии с макетом, использую методику Pixel Perfect.

Кроссбраузерность: IE8+, Opera, Safari, Mozilla, Chrome, если не оговорено иное.

Возможна адаптация под мобильные/планшетные устройства.

Перед началом сотрудничества я жду от вас:

  • Макет страницы (сайта)
  • Требования по кроссбраузерности
  • Ответы на вопросы, если они возникнут
Я со своей стороны:

  • Нахожусь в сети и в оговоренное время в течение 20 минут отвечаю в скайпе, в течение суток по электронной почте, держу вас в курсе хода работы
  • Выполняю задачу, тестирую верстку в тех условиях, в которых она должна корректно отображаться, сверяю её с макетом
  • Реализую функциональность в соответствии с ТЗ.
  • Вношу необходимые коррективы, если это потребуется
  • Сдаю работу не позднее оговоренного срока, если это невозможно - заблаговременно предупреждаю. В случае просрочки по моей вине пересматривается оплата
Стоимость верстки макетов - от 10$. Стоимость зависит от количества блоков и их сложности.

Методика оценки такая:

Подготовка графики: 6$-12$ за страницу

Верстка каждого блока:

  • простой текстовый блок: 3$
  • блок с простым меню/календарь/информер и т.п. элементы - 6$
  • сложный блок/блок со простой функциональностью (слайдшоу, галерея, выпадающее меню, форма авторизации) - 12$
  • блок со сложной функциональностью (калькулятор, AJAX-форма с валидатором, слайдшоу, разработанное индивидуально) - 18$-30$
В зависимости от требований к верстке примеряются коэффициенты:

  • Поддержка IE7+ - 1.3
  • Поддержка IE6+ - 1.5
  • Резиновая верстка - 1.5
  • Адаптация под мобильные устройства и планшеты - 2
  • Натяжка макета на CMS - 1.4
Срок разработки в днях = цена в долларах США, делённая на 30.

По этому описанию можно сделать ориентировочную оценку стоимости и сроков работы. В каждом конкретном случае оценка производится индивидуально в зависимости от макета и технического задания.

Если у вас есть макет для верстки - пишите сообщение.

JavascriptWordPressHTMLCSSJoomlajQueryAjaxВерстка макета
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Отзывы заказчиков
Lookok
Павел 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения, подправить и изменить плагин
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Поправить верстку шапки и подвала в шаблоне.
Отличная работа, внимание к деталям, аккуратность, все присутствует.
Задача поставлена ясно, постоянный онлайн и быстрые ответы на вопросы, оплата сразу после сдачи - сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
LOCO19861
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создание html меню
Алексей справился с задачей на 100% без лишних проблем и самое главное как всегда после доработок есть 2-3 мелочи о которых нужно дополнительно просить и к этому Алексей отнесся с пониманием и выполнил 2 дополнительные просьбы/мелкие доработки. спасибо
Задача поставлена понятно, проверка адекватная, оплата сразу после сдачи. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв