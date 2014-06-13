Верстка веб-страниц

Технологии: HTML, CSS, JavaScript (jQuery).

CMS: Joomla!, Wordpress

Делаю верстку в строгом соответствии с макетом, использую методику Pixel Perfect.

Кроссбраузерность: IE8+, Opera, Safari, Mozilla, Chrome, если не оговорено иное.

Возможна адаптация под мобильные/планшетные устройства.

Перед началом сотрудничества я жду от вас:

Макет страницы (сайта)

Требования по кроссбраузерности

Ответы на вопросы, если они возникнут

Я со своей стороны:

Нахожусь в сети и в оговоренное время в течение 20 минут отвечаю в скайпе, в течение суток по электронной почте, держу вас в курсе хода работы

Выполняю задачу, тестирую верстку в тех условиях, в которых она должна корректно отображаться, сверяю её с макетом

Реализую функциональность в соответствии с ТЗ.

Вношу необходимые коррективы, если это потребуется

Сдаю работу не позднее оговоренного срока, если это невозможно - заблаговременно предупреждаю. В случае просрочки по моей вине пересматривается оплата

Стоимость верстки макетов - от 10$. Стоимость зависит от количества блоков и их сложности.

Методика оценки такая:

Подготовка графики: 6$-12$ за страницу

Верстка каждого блока:

простой текстовый блок: 3$

блок с простым меню/календарь/информер и т.п. элементы - 6$

сложный блок/блок со простой функциональностью (слайдшоу, галерея, выпадающее меню, форма авторизации) - 12$

блок со сложной функциональностью (калькулятор, AJAX-форма с валидатором, слайдшоу, разработанное индивидуально) - 18$-30$

В зависимости от требований к верстке примеряются коэффициенты:

Поддержка IE7+ - 1.3

Поддержка IE6+ - 1.5

Резиновая верстка - 1.5

Адаптация под мобильные устройства и планшеты - 2

Натяжка макета на CMS - 1.4

= цена в долларах США, делённая на 30.

По этому описанию можно сделать ориентировочную оценку стоимости и сроков работы. В каждом конкретном случае оценка производится индивидуально в зависимости от макета и технического задания.

Если у вас есть макет для верстки - пишите сообщение.