Удобные сайты под ваши нужды!
Работая со мной вы получаете:
- Недолгие сроки.
- Быструю и надёжную работу(так как у меня полно времени)
- Комфортные цены за работу со мной.
- Вежливое комфортное общение и надёжное.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.
Со мной удобно и комфортно работать и мне важно чтоб клиент оставался доволен!
Связь со мной:
- Телеграмм:https://t.me/xkyle545
- E-mail: [email protected]
- Опыт работы у меня составляет год (студент) и закончил престижные курсы по верстке и по web-develoment (окончил курс в PROWEB их сайт можете ознакомится: https://proweb.uz/)
- Знаю языки программировании HTML, CSS, JS, PHP, BOOTSTRAP, WordPress, Figma, GRID, FlexBox, БЭМ.
- Вёрстка сайтов чистым кроссбраузерным валидным кодом (БЭМ).
Портфолио
- Онлайн доставка еды (STREET88)29 просмотров
- Онлайн кинотеатр (Vue Cinema)28 просмотров
- Интернет магазин(Boulevard Market)35 просмотров