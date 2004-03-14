Удобные сайты под ваши нужды!

﻿﻿Работая со мной вы получаете:

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Быструю и надёжную работу(так как у меня полно времени)

Комфортные цены за работу со мной.

Вежливое комфортное общение и надёжное.

﻿﻿Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно и комфортно работать и мне важно чтоб клиент оставался доволен!

Связь со мной:

Какие навыки и языки программировании я знаю?

Опыт работы у меня составляет год (студент) и закончил престижные курсы по верстке и по web-develoment ( окончил курс в PROWEB их сайт можете ознакомится: https://proweb.uz/)

окончил курс в PROWEB их сайт можете ознакомится: https://proweb.uz/) Знаю языки программировании HTML, CSS, JS, PHP, BOOTSTRAP, WordPress, Figma, GRID, FlexBox, БЭМ.

Вёрстка сайтов чистым кроссбраузерным валидным кодом (БЭМ).

Образование: Я студент престижного технического института YTIT(Yeoju technical institute in Tashkent)