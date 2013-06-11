xmclrdg

Кис xmclrdg

 
39 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Привет!

Я работаю над тем, чтобы предоставлять качественную верстку.

Это не только валидный код и соответствующее макету визуальное оформление. Главное, чтобы цель конечного заказчика была достигнута и с помощью своей странички/сайта/портала он воплощал свои идеи в жизнь. В этом я точно буду стараться.

Возможно, какие-то мои идеи понравятся Вам в процессе работы над Вашим проектом и можно будет применить их.

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Отзывы заказчиков
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поправить верстку
Справился с поставленной задачей, исправил несколько ошибок. рекомендую!
Быстрый выход на связь и четкая задача. Спасибо!
Ответный отзыв
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта на дивах
Отлично выполнил работу, без нареканий, быстро.
Быстрый выход на связь и моментальная оплата. Спасибо! Обращайтесь.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#954
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3188