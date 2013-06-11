Привет!
Я работаю над тем, чтобы предоставлять качественную верстку.
Это не только валидный код и соответствующее макету визуальное оформление. Главное, чтобы цель конечного заказчика была достигнута и с помощью своей странички/сайта/портала он воплощал свои идеи в жизнь. В этом я точно буду стараться.
Возможно, какие-то мои идеи понравятся Вам в процессе работы над Вашим проектом и можно будет применить их.
Портфолио
- СпецСитиСтрой183 просмотра
- Луговской137 просмотров
- BRProject149 просмотров
- BRProject LP125 просмотров
- CTM131 просмотр
- Metrix143 просмотра
- 172 ЦАРЗ174 просмотра
- Окно в Питер145 просмотров
- Ланна Камилина167 просмотров
- Авалюкс141 просмотр
- I4G142 просмотра
- Носорог124 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Справился с поставленной задачей, исправил несколько ошибок. рекомендую!
Ответный отзыв
Быстрый выход на связь и четкая задача. Спасибо!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично выполнил работу, без нареканий, быстро.
Ответный отзыв
Быстрый выход на связь и моментальная оплата. Спасибо! Обращайтесь.
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#954
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3188