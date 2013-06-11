Привет!

Я работаю над тем, чтобы предоставлять качественную верстку.

Это не только валидный код и соответствующее макету визуальное оформление. Главное, чтобы цель конечного заказчика была достигнута и с помощью своей странички/сайта/портала он воплощал свои идеи в жизнь. В этом я точно буду стараться.

Возможно, какие-то мои идеи понравятся Вам в процессе работы над Вашим проектом и можно будет применить их.