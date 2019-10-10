Разрабатываю ПО Java, .Net
Разрабатываю ПО с применением следующих технологий:
Java (Hibernate, Eclipse(Rcp/Rap), JSP, JSF, Spring)
MS.NET (ADO.NET Entity Framework, WPF, NHibernate, Linq, Asp.Net mvc, Silverlight)
DB (MySql, MS SQL, MS Access, Derby)
WEB (JS, Html 5, JQuery, bootstrap, knockoutjs)
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Портфолио
- Агроусадьба селяхи173 просмотра
Мобильные приложения
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от $1500
от 31 дня
#694
Системное программирование
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от $1500
от 31 дня
#797
Прикладное ПО
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от $1500
от 31 дня
#1560