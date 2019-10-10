xnetdev

Сергей Буслович xnetdev

 
36 летБеларусь/Гродно
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разрабатываю ПО Java, .Net

Разрабатываю ПО с применением следующих технологий:

Java (Hibernate, Eclipse(Rcp/Rap), JSP, JSF, Spring)

MS.NET (ADO.NET Entity Framework, WPF, NHibernate, Linq, Asp.Net mvc, Silverlight)

DB (MySql, MS SQL, MS Access, Derby)

WEB (JS, Html 5, JQuery, bootstrap, knockoutjs)

JavascriptMySQLHTMLBootstrapjQueryJavaASP.NETADO.NETSQL
Портфолио
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1500
от 31 дня
#694
Системное программирование
нет отзывов
от $1500
от 31 дня
#797
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1500
от 31 дня
#1560