Верстка / Фронтэнд разработка сайтов
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @xobbaa - https://t.me/xobbaa
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, Angular
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Git
- Flexbox
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Bootstrap 4
- SCSS
- Parallax scrolling
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение БЭМа
- Соблюдение стандартов W3C
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
- Реализация pixel perfect