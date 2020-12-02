xobba

Орхан xobba

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка / Фронтэнд разработка сайтов

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @xobbaa - https://t.me/xobbaa

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, Angular
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Git
  • Flexbox
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Bootstrap 4
  • SCSS
  • Parallax scrolling
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение БЭМа
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
  • Реализация pixel perfect