Нужен сайт, фирменный стиль, бренбук и доработать уже существующий логотип. Сайт рассчитан для оптовых клиентов и конечных потребителей. Сельскохозяйственное предприятие. Неплохой сайт http://progres-tech.com/ Нужно что то похожее. В заявке прошу указать стоимость по каждой из ...