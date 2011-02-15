Нужен сайт для городской газеты. На сайте должно быть новости и анонсы на главной. Форум, блог, объявления.
Сайты «под ключ»25 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен сайт для городской газеты. На сайте должно быть новости и анонсы на главной. Форум, блог, объявления.
Нужен сайт, фирменный стиль, бренбук и доработать уже существующий логотип. Сайт рассчитан для оптовых клиентов и конечных потребителей. Сельскохозяйственное предприятие. Неплохой сайт http://progres-tech.com/ Нужно что то похожее. В заявке прошу указать стоимость по каждой из ...
Здравствуйте, нужен сайт и логотип. Сайт нужен на конечного потребителя. Тематика сайта, разработка промышленной и бытовой электроники. Есть несколько проектов и краткое описание. Пожелания к сайту: ...