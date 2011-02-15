xoxma777

Евгений xoxma777

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Нужен сайт и фирменный стиль

    Нужен сайт, фирменный стиль, бренбук и доработать уже существующий логотип. Сайт рассчитан для оптовых клиентов и конечных потребителей. Сельскохозяйственное предприятие. Неплохой сайт http://progres-tech.com/ Нужно что то похожее. В заявке прошу указать стоимость по каждой из ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт

    $120

    Здравствуйте, нужен сайт и логотип. Сайт нужен на конечного потребителя. Тематика сайта, разработка промышленной и бытовой электроники. Есть несколько проектов и краткое описание. Пожелания к сайту: ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад