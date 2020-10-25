xpanni

Полина xpanni

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер презентаций и иллюстратор

Привет! Меня зовут Полина и я дизайнер. Я специализируюсь на рисовании иллюстраций, презентаций и создании красивого оформления для Вашего личного бренда или бизнеса. Можете доверять мне, потому что я занимаюсь этим уже 2 года. Кроме того, я выполняю свою работу быстро и в срок, за качество можете не переживать - оно всегда на уровне!

Моё портфолио: https://drive.google.com/file/d/1btfR-ByGo1PB3xDJURIEE_P9XyF-XqKB/view?usp=sharing

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
от $7от 2 дней
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Презентации
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$12/час
от $12от 5 дней
нет рейтинга