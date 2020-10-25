Дизайнер презентаций и иллюстратор

Привет! Меня зовут Полина и я дизайнер. Я специализируюсь на рисовании иллюстраций, презентаций и создании красивого оформления для Вашего личного бренда или бизнеса. Можете доверять мне, потому что я занимаюсь этим уже 2 года. Кроме того, я выполняю свою работу быстро и в срок, за качество можете не переживать - оно всегда на уровне!

Моё портфолио: https://drive.google.com/file/d/1btfR-ByGo1PB3xDJURIEE_P9XyF-XqKB/view?usp=sharing