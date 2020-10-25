Дизайнер презентаций и иллюстратор
Привет! Меня зовут Полина и я дизайнер. Я специализируюсь на рисовании иллюстраций, презентаций и создании красивого оформления для Вашего личного бренда или бизнеса. Можете доверять мне, потому что я занимаюсь этим уже 2 года. Кроме того, я выполняю свою работу быстро и в срок, за качество можете не переживать - оно всегда на уровне!
Моё портфолио: https://drive.google.com/file/d/1btfR-ByGo1PB3xDJURIEE_P9XyF-XqKB/view?usp=sharing
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Портфолио
- Социальные сети65 просмотров
- Иллюстрации91 просмотр
- Презентации для бизнеса и личного бренда171 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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$7/час
от $7от 2 дней
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Презентации
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$3/час
от $3от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$12/час
от $12от 5 дней
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