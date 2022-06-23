Подбор и внедрение CRM

Меня зовут Константин Поповченкоя позиционирую себя как эксперт с подбора и внедрения CRM.

У меня более 17 лет опыта работы в области бизнес-консалтинга, управления проектами, разработки, внедрения информационных систем коммерческого управления, а также многих проектов по разработке программного обеспечения. Я наполовину идеалист, наполовину реалист, и всегда хотел добиться успеха во всем, что делаю. С тех пор, как я стал достаточно взрослым, чтобы решить, в каком направлении я хочу, чтобы мое образование шло, я был в курсе управления бизнесом и технологий. Я впитал как можно больше знаний в области разработки ИТ, управления бизнесом, экономики, маркетинга, обучения и развития, навыков работы с персоналом, коучинга и обучения. На данный момент имею опыт реализации и развития более 100+ проектов: финансы, банки, инвестиционные фонды, страховые компании, ритейл, учебные центры, ИТ компании.У меня огромный опыт работы в Великобритании, США, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Беларуси.

Мои ИТ-навыки:15+ лет опыта работы бизнес-консультантом;Знание продуктов Oracle и Microsoft: Siebel CRM, Microsoft Dynamics CRM, BPMOnline, SalesForce (сильные навыки BA/внедрения), SharePoint, BI;Инструменты бизнес-аналитики и анализа: бизнес-объекты, SSRS; Мой технический опыт был связан с ИТ-инфраструктурой и информационными системами, интеграцией и обслуживанием Microsoft Dynamics 365 (D365), включая интеграцию с другими бизнес-системами: Power BI, ERP и другими сопутствующими бизнес-системами, веб-системами и СУБД на базе Microsoft и Oracle. Имею хороший опыт разработки CRM-системы (разработка бизнес-процессов, FLOW, бизнес-правил, настройка сущности в CRM) У меня хороший опыт работы с Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform, Microsoft Office 365 и Microsoft Azure. Работаю на качество без надзора. Самостоятельно ставлю себе задачу, исходя из потребностей и целей проекта, выбираю инструменты, ценю время и на них.

Я быстро учусь и узнаю новое

Я люблю то, что я делаю!

И делать то, что я люблю.

Это мое топливо и страсть.