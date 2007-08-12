Добрый день. Мы - независимая команда веб-разработчиков XXI.by
В настоящее время мы активно ищем партнеров и клентов для долговременного
сотрудничества.
Наша специализация:
- PHP, Flash
- osCommerce, Joomla
- MySQL, MSSQL, Oracle
- Javascript, Ajax
- и др.
Будем рады долговременному и плодотворному сотрудничеству!
E-mail :: [email protected]
Моб. тел. :: +375 (29) 155-19-69; +375 (29) 794-47-14;
Адрес :: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса 9 офис 9
URL :: http://www.XXI.by
Действие аккаунта приостановлено!
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