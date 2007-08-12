Добрый день. Мы - независимая команда веб-разработчиков XXI.by

В настоящее время мы активно ищем партнеров и клентов для долговременного

сотрудничества.

Наша специализация:

- PHP, Flash

- osCommerce, Joomla

- MySQL, MSSQL, Oracle

- Javascript, Ajax

- и др.

Будем рады долговременному и плодотворному сотрудничеству!

E-mail :: [email protected]

Моб. тел. :: +375 (29) 155-19-69; +375 (29) 794-47-14;

Адрес :: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса 9 офис 9

URL :: http://www.XXI.by