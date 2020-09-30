xxzeratulx

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

+380680382196 вайбер, телеграм или в личном сообщении на этом сайте.

Другие контактные данные возможны после первого общения.

Очень важно, когда Заказчик и Исполнитель понимают друг друга.

Добавить профессионализм при выполнении работы + получается продукт,

который понравится и Заказчику и Потребителю.

Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в дедлайне и качестве выполненной работы.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.