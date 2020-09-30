xxzeratulx

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript
+380680382196 вайбер, телеграм или в личном сообщении на этом сайте.
Другие контактные данные возможны после первого общения.
Очень важно, когда Заказчик и Исполнитель понимают друг друга.
Добавить профессионализм при выполнении работы + получается продукт,
который понравится и Заказчику и Потребителю.
Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в дедлайне и качестве выполненной работы.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.