xxzeratulx

Олег xxzeratulx

 
24 годаУкраина/Хуст
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

+380680382196  вайбер, телеграм или в личном сообщении на этом сайте. 

Другие контактные данные возможны после первого общения. 

Очень важно, когда Заказчик и Исполнитель понимают друг друга. 

Добавить профессионализм при выполнении работы + получается продукт, 

который понравится и Заказчику и Потребителю.

Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в дедлайне и качестве выполненной работы.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Javascript