Аудио и видео монтаж, редактирование фотографий

Уровень английского В2. Работаю с англоязычными видео.

Работаю в After Effects больше 4 лет, параллельно изучаю 4d Cinema и Blender. Усидчивая, быстро отвечаю в любых мессенджерах и слушаю любые указания.

При грамотно поданном ТЗ быстро выполняю работу.

Все работы есть в инстаграме @xylenfx.

Также моё портфолио:https://mega.nz/folder/REljEIYL#7oEsjgbMzTtBnIm85AftSw

Также есть умения в редактуре обложек и фото: https://mega.nz/folder/tQVAkIYA#zI0xibotSEGUskH_MrHOyg