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- HTML
- CSS
- Flexbox
- Bootstrap
- SCSS
- JavaScript
- JQuery
- БЭМ
- Компетентность - Я разбираюсь в том, что я делаю и откликнусь лишь на те заказы, в качестве выполнения которых я полностью уверен. Я никогда не потрачу Вашего времени зря и не оставлю Вас без того результата, который Вам нужен.
- Исполнительность - Если я беру проект, я приступаю к нему сразу же и выполняю его на все 100% в кротчайшие сроки.
- Ответственность - Я понимаю, как заказчику важно получить результат и сделаю всё, чтобы он его получил.
- Адекватная оценка стоимости - Я беру плату не за саму работу, а за её результат.
- Правки - Желание заказчика - закон. Любые правки бесплатные. Даже если этого не было обговорено в ТЗ
- Скрупулёзность - Я учту все мелочи, которые могут улучшить качество, не только для внешнего вида, но и для полной валидности, быстроты работы сайта и удобства дальнейшего взаимодействия с ним и его кодом, что также влияет и на выдачу в поисковых системах.
- Всегда на связи - Отвечаю в любое время, как на сайте, так и в указанных способах для связи.
- Репутация - Моя работа - выполнить заказ. И если заказчик не останется доволен моей работой, то это проблема, в первую очередь, для меня. Поэтому мне так важно сделать всё, чтобы этого не случилось и Вы обратились ко мне снова.
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