UX/UI - дизайнер
Для меня дизайн не только работа ради работы - это увлечение. Обладаю хорошим вкусом и высокой самомотивацией. Постоянно занимаюсь самообразованием и развитием необходимых для работы в индустрии
навыков. Сделаю современный и стильный дизайн для вас, в который вложусь полностью. Берусь за задачу, только если уверена, что буду полезна.
Буду рада сотрудничать с каждым!
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Портфолио
- Веб-сайт36 просмотров
- Мобильное приложение (социальная сеть)41 просмотр
- Веб-сайт34 просмотра
- Дашборд35 просмотров
- Интернет-магазин29 просмотров