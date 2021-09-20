UX/UI - дизайнер

Для меня дизайн не только работа ради работы - это увлечение. Обладаю хорошим вкусом и высокой самомотивацией. Постоянно занимаюсь самообразованием и развитием необходимых для работы в индустрии

навыков. Сделаю современный и стильный дизайн для вас, в который вложусь полностью. Берусь за задачу, только если уверена, что буду полезна.

Буду рада сотрудничать с каждым!