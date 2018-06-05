Программист JavaScript

Стаж работы 20 лет. Реализованные проекты в области полиграфии, медицины, финансов. Есть опыт руководящей работы. Знание языков Java, JavaScript. Разработка для среды NodeJS. Базы данных PostgreSQL, MySQL, Redis. Опыт системного администрирования систем с ОС Linux. Знание веб-дизайна (предпочтительный фреймворк - MDL). Опыт преподавания программирования в колледже и по частным договорам.