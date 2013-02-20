Яблоков Максим Борисович
24.09.1989
23 года
Украина, г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, д.95, кв.38
+3 8097 168 98 11
+3 8093 969 06 59
Образование:
2004 - 2009: Педагогический университет им. К. Д. Ушинского, факультет иностранных языков. Специальность - преподаватель иностранныхязыков и зарубежной литературы.
Опыт работы:
2011 - по настоящее время, отель "Айвазовский". Должность - рецепционист.
2009 - по настоящее время, частная школа "Неугомон". Должность - учитель английского языка
Имеется неофициальный опыт переводов с английского на русский язык с 2005 г.
Знание языков:
Украинский – родной; русский – родной; английский – advanced
Личные качества:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность.