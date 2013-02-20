Яблоков Максим Борисович

24.09.1989

23 года

Украина, г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, д.95, кв.38

+3 8097 168 98 11

+3 8093 969 06 59

Образование:

2004 - 2009: Педагогический университет им. К. Д. Ушинского, факультет иностранных языков. Специальность - преподаватель иностранныхязыков и зарубежной литературы.

Опыт работы:

2011 - по настоящее время, отель "Айвазовский". Должность - рецепционист.

2009 - по настоящее время, частная школа "Неугомон". Должность - учитель английского языка

Имеется неофициальный опыт переводов с английского на русский язык с 2005 г.

Знание языков:

Украинский – родной; русский – родной; английский – advanced

Личные качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность.