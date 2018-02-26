Долгосрочное сотрудничество, порядочность, всегда на связи!

Интересует долгосрочное и постоянное сотрудничество. Сохраняю контакты со всеми старыми заказчиками.Если у Вас есть заказы, для которых необходимо получить определенные навыки, готов быстро обучиться прямо в процессе работы.

Занимаюсь любыми проектами, направленными на продвижение товаров/услуг в Интернете. Опыт на фрилансе около 3-х лет. Постоянно поддерживаю связь.