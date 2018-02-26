Долгосрочное сотрудничество, порядочность, всегда на связи!
Интересует долгосрочное и постоянное сотрудничество. Сохраняю контакты со всеми старыми заказчиками.Если у Вас есть заказы, для которых необходимо получить определенные навыки, готов быстро обучиться прямо в процессе работы.
Занимаюсь любыми проектами, направленными на продвижение товаров/услуг в Интернете. Опыт на фрилансе около 3-х лет. Постоянно поддерживаю связь.
- Разработка и ведение контекстной рекламы - от $50
- Разработка продающего лендинга - от $60
- Уникальные СЕО-тексты - от $1 за тысячу збп
Действие аккаунта приостановлено!
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#208
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#302
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#453
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#759
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#1212
Копирайтинг
нет отзывов
$6/час
от $40от 1 дня
#4586