Markup(HTML/CSS) & JavaScript Angular developer

linkedIn: https://www.linkedin.com/in/vadym-demenchuk-565893275/

Github: https://github.com/yakuza98

Technologies:

HTML, CSS/SCSS, BEM, GULP, Bootstrap, Tailwind, JavaScript(ES5 - ES8), Chart.js, Stripe.js, Telegraf.js. TypeScript, Angular, Angular Material, Angular Universal, NGXS, Rxjs, AJAX, REST

API, OOP, PWA, SPA, Figma, npm, yarn.

IT Education:

- CERTIFICATE of Explore Web Development with Angular. Justin Schwartzenberger, Victor Mejia, Derek Peruo, Shaun Wassell, PatricSiewe, Emmanuel Henri.LikedIn.

- CERTIFICATE of Angular The Complete Guide (with Standalone components, Signals, NgRx Store).

(2023 Edition). Author Maximilian Schwarzmuller. Udemy.

- CERTIFICATE of UGEN IT Workshops. Anastasiia Sychova, Roman Kurylenko.

- CERTIFICATE of MEAN. Angular, NodeJs, Express, Mongo, RxJS. Building a fullstack application

architecture. Author Vladilen Minin. Udemy.

- CERTIFICATE of Angular 9. Build an Angular application with ServiceWorker. Author Vladilen Minin. Udemy.

Exprerience:

- June 2023 - Present: Frontend Lecturer at PRO-IT Academy

- September 2022 – July 2023: Frontend developer at ManagerUp.