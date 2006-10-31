yal0

Ольга Полякова yal0

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
alitnev
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
PHP программист
Работаем уже 3 месяца. Ольга отвтетственно и профессионально относится к делу. Старается сделать проекты максимально функциональными и удобными в использовании, учитывает все пожелания клиента.
Было приятно работать с Сергеем. Четко сформулированное задание, быстрая и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
inline
Влад 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужен спец по css
Робота сделана бістро и качествено. Главное четко и без лишних вопросов. Доволен. И другим советую.
Отличный работодатель. Рекомендую.
Ответный отзыв
janalitik
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Поиск статей
Опеартивная и точная работа по поиску узкопрофильного контента. Большое спасибо.
Приятно было работать.
Ответный отзыв