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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
15 лет назад
Работаем уже 3 месяца. Ольга отвтетственно и профессионально относится к делу. Старается сделать проекты максимально функциональными и удобными в использовании, учитывает все пожелания клиента.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Сергеем. Четко сформулированное задание, быстрая и своевременная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
15 лет назад
Робота сделана бістро и качествено. Главное четко и без лишних вопросов. Доволен. И другим советую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Рекомендую.
$0
10 баллов
17 лет назад
Опеартивная и точная работа по поиску узкопрофильного контента. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Приятно было работать.