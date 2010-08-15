Качественный дизайн за разумные деньги

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Опишу процесс работы (разработка логотипа).

Первым делом ознакамливаюсь с заданием, анализирую сферу деятельности, изучаю информацию на тематику, чтобы понимать суть деятельности. Далее на листе бумаги пишу ключевые слова, с которыми мог бы ассоциироваться знак (логотип) - этих самих слов порой бывает на несколько страниц, это позволяет получить совсем неожиданные результаты, которые можно использовать в логотипе. За тем, на основе этой карты ассоциаций, рисуются графические образы, идет анализ идей и появляются наброски логотипа.

После получения хорошей идеи набросок переноситься в электронный вид, происходит работа с типографикой и вариант (несколько вариантов) высылается заказчику.

Далее обсуждение, доработка, при необходимости создание новых вариантов. После согласования логотипа я подготавливаю исходники: векторные файлы CDR, PDF а также качественные прозрачные PNG для использования на сайте и других электронных носителях. Логотип готов для использования на печатной продукции и выполнен по требованиям типографий. Исходники состоят из полноцветного варианта и монохромного (например для печати 1 цветом). Обязательно проверяется не теряет ли логотип восприятия и узнаваемости при его уменьшении.