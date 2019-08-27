Лингвист-преподаватель английского, испанского. Копирайтинг, перевод, озвучивание.
Я учитель, а значит - дотошна, пунктуальна и ответственна.
Я мама в декрете, а значит - в нетерпении работать и зарабатывать.
Я новичок во фрилансе, а значит - мне всё в новинку, всё интересно и я работаю с полной самоотдачей до идеального результата.
Буду рада сотрудничать!
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Отзывы заказчиков
$270
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен качетсвенно и в установленный срок. Отвественный исполнитель к которому непременно буду обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, ставит четкие задачи, оплата в срок. Была рада сотрудничеству, буду рада работать вновь.