yamashka89

Мария yamashka89

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лингвист-преподаватель английского, испанского. Копирайтинг, перевод, озвучивание.

Я учитель, а значит - дотошна, пунктуальна и ответственна.

Я мама в декрете, а значит - в нетерпении работать и зарабатывать. 

Я новичок во фрилансе, а значит - мне всё в новинку, всё интересно и я работаю с полной самоотдачей до идеального результата.

Буду рада сотрудничать! 

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Отзывы заказчиков

avdemchuk
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$270
10 баллов
6 лет назад
Составить тест по английскому
Заказ выполнен качетсвенно и в установленный срок. Отвественный исполнитель к которому непременно буду обращаться.
Отличный заказчик, всегда на связи, ставит четкие задачи, оплата в срок. Была рада сотрудничеству, буду рада работать вновь.
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