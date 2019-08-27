Лингвист-преподаватель английского, испанского. Копирайтинг, перевод, озвучивание.

Я учитель, а значит - дотошна, пунктуальна и ответственна.

Я мама в декрете, а значит - в нетерпении работать и зарабатывать.

Я новичок во фрилансе, а значит - мне всё в новинку, всё интересно и я работаю с полной самоотдачей до идеального результата.

Буду рада сотрудничать!