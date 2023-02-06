Транскрибатор, редактирование текстов , перепечатка текстов

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Мое имя Яна!Делопроизводитель с опытом работы 4 года

Я человек с большим желанием изучать что-то новое. Всегда стремлюсь к совершенству,идеальности во всем. Быстро учусь чему-то новому. Довожу дело до конца. Я ответственная , что очень важно в любой сфере деятельности. Коммуникабельна и всегда стараюсь найти общий язык с любым человеком.

В свободное время занимаюсь активными видами спорта. Выбрала данную сферу деятельности в качестве подработки и развития.

Буду рада сотрудничеству!