yana_b

Яна yana_b

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик, специалист по экономической кибернетике, программист

Выпускница Одесского национального политехнического университета по специальности "Экономическая кибернетика". 

Так же есть знания в области Forex, включая создание торговых роботов.﻿Сейчас получаю второе высшее образование в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова по специальности "Перевод". Учитывая первое образование, могу работать техническим переводчиком в области IT.

Отзывы заказчиков

atom_rf3
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать программу на любом языке высокого уровня
очень приятный , ответственный человек ) хорошо выполняет заданную работу)
Хороший заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#2003