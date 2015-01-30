Переводчик, специалист по экономической кибернетике, программист
Выпускница Одесского национального политехнического университета по специальности "Экономическая кибернетика".
Так же есть знания в области Forex, включая создание торговых роботов.Сейчас получаю второе высшее образование в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова по специальности "Перевод". Учитывая первое образование, могу работать техническим переводчиком в области IT.
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
очень приятный , ответственный человек ) хорошо выполняет заданную работу)
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата в срок.
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#2003