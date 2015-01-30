Переводчик, специалист по экономической кибернетике, программист

Выпускница Одесского национального политехнического университета по специальности "Экономическая кибернетика".

Так же есть знания в области Forex, включая создание торговых роботов.﻿Сейчас получаю второе высшее образование в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова по специальности "Перевод". Учитывая первое образование, могу работать техническим переводчиком в области IT.