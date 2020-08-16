yana_pa

Яна yana_pa

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Современный и качественный дизайн

Всем здравствуйте 👋

Меня зовут Яна и я Web & UI/UX дизайнер.

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/yanapalamarchuk

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Чем я занимаюсь:
  • Дизайн сайта (лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин)
  • Доработка дизайна сайта
  • Адаптивный дизайн
  • Редизайн
  • Дизайн мобильных приложений
  • Интернет магазин
🔥Готова сразу приступить к работе

🔥Сдаю работу в четко оговоренные сроки

🔥Бесплатные правки в любом количестве

Связаться со мной:

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/y_palamarchuk

Ответственно отношусь к любой работе,

буду рада сотрудничеству с вами!

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нарисовать дизайн магазина из одной страницы
Хороший исполнитель, сотрудничеством доволен. Дизайн качественно и в срок.
Хороший заказчик, быстро отвечал на все уточняющие вопросы. Оплата сразу после проверки. Было приятно работать!
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