Современный и качественный дизайн

Всем здравствуйте 👋

Меня зовут Яна и я Web & UI/UX дизайнер.

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/yanapalamarchuk

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Дизайн сайта (лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин)

Доработка дизайна сайта

Адаптивный дизайн

Редизайн

Дизайн мобильных приложений

Интернет магазин

🔥Сдаю работу в четко оговоренные сроки

🔥Бесплатные правки в любом количестве

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/y_palamarchuk

Ответственно отношусь к любой работе,

буду рада сотрудничеству с вами!