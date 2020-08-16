Современный и качественный дизайн
Всем здравствуйте 👋
Меня зовут Яна и я Web & UI/UX дизайнер.
Портфолио на Behance: https://www.behance.net/yanapalamarchuk
Чем я занимаюсь:
- Дизайн сайта (лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин)
- Доработка дизайна сайта
- Адаптивный дизайн
- Редизайн
- Дизайн мобильных приложений
- Интернет магазин
🔥Сдаю работу в четко оговоренные сроки
🔥Бесплатные правки в любом количестве
Связаться со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/y_palamarchuk
Ответственно отношусь к любой работе,
буду рада сотрудничеству с вами!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Хороший исполнитель, сотрудничеством доволен. Дизайн качественно и в срок.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро отвечал на все уточняющие вопросы. Оплата сразу после проверки. Было приятно работать!