yana_polovinkina

Яна Половинкина

Здравствуйте!

Если вы цените в людях честность и порядочность и хотите отличного результата, то правильно сделали, что зашли на мою страницу.! Давайте знакомиться.

Меня зовут Яна Половинкина. Имею высшее экономическое образование - факультет " Маркетинг" по специализации " маркетолог коммерческих организаций".

Я начинающий директолог - специалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Прошла повышение квалификации и изучила трехмесячный платный тренинг "Специалист по интернет-рекламе 5.0". Освоила самые современные технологии рекламы, и готова внедрить их для Вас.

Я предлагаю вам совершенно бесплатно провести маркетинговый анализ ваших конкурентов и аудит сайта. Если у вас хороший продукт , но сайт отстает от требований времени, то настройка рекламы может быть бесполезной тратой времени и денег. После этих исследований можно уже обсудить дальнейшее сотрудничество по контекстной рекламе в РСЯ.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

С уважением Яна Половинкина