yana_vedeneeva

Яна yana_vedeneeva

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ATTENTION! Тут делают 🔥 дизайн в Figma!

Привет, друг! Тебе нужен крутой дизайн?

Тогда давай знакомиться! Меня зовут Яна и я веб-дизайнер. Для тебя я разработаю современный, чистый и удобный дизайн, мимо которого не пройдет ни один клиент!

Макеты разрабатываю в Figma.

Также могу собрать сайт в конструкторе Tilda как с использованием стандартных блоков, так и через Zero блоки.

Разработаю для вас:

  • прототип
  • landing page
  • сайт-портфолио
  • информационный сайт
  • интернет магазин

Гарантирую вам

  • возврат предоплаты, если наши взгляды не сойдутся и иного пути решения найти будет нельзя
  • бесплатные правки (все правки по ТЗ вносятся бесплатно)
  • комфортную для вас обратную связь (WhatsApp, эл. почта, телеграм, скайп)
  • скидки для постоянных клиентов

Способы оплаты

Сбербанк

Тинькофф

Яндекс Деньги

📞Контакты

e-mail: [email protected]

inst: @vedeneeva.design

WhatsApp: 89879548916