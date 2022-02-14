ATTENTION! Тут делают 🔥 дизайн в Figma!
Привет, друг! Тебе нужен крутой дизайн?
Тогда давай знакомиться! Меня зовут Яна и я веб-дизайнер. Для тебя я разработаю современный, чистый и удобный дизайн, мимо которого не пройдет ни один клиент!
Макеты разрабатываю в Figma.
Также могу собрать сайт в конструкторе Tilda как с использованием стандартных блоков, так и через Zero блоки.
Разработаю для вас:
- прототип
- landing page
- сайт-портфолио
- информационный сайт
- интернет магазин
Гарантирую вам
- возврат предоплаты, если наши взгляды не сойдутся и иного пути решения найти будет нельзя
- бесплатные правки (все правки по ТЗ вносятся бесплатно)
- комфортную для вас обратную связь (WhatsApp, эл. почта, телеграм, скайп)
- скидки для постоянных клиентов
Способы оплаты
Сбербанк
Тинькофф
Яндекс Деньги
📞Контакты
e-mail: [email protected]
inst: @vedeneeva.design
WhatsApp: 89879548916
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