ATTENTION! Тут делают 🔥 дизайн в Figma!

Привет, друг! Тебе нужен крутой дизайн?

Тогда давай знакомиться! Меня зовут Яна и я веб-дизайнер. Для тебя я разработаю современный, чистый и удобный дизайн, мимо которого не пройдет ни один клиент!

Макеты разрабатываю в Figma.

Также могу собрать сайт в конструкторе Tilda как с использованием стандартных блоков, так и через Zero блоки.

Разработаю для вас:

прототип

landing page

сайт-портфолио

информационный сайт

интернет магазин

Гарантирую вам

возврат предоплаты , если наши взгляды не сойдутся и иного пути решения найти будет нельзя

, если наши взгляды не сойдутся и иного пути решения найти будет нельзя бесплатные правки (все правки по ТЗ вносятся бесплатно)

(все правки по ТЗ вносятся бесплатно) комфортную для вас обратную связь (WhatsApp, эл. почта, телеграм, скайп)

(WhatsApp, эл. почта, телеграм, скайп) скидки для постоянных клиентов

Способы оплаты

Сбербанк

Тинькофф

Яндекс Деньги

📞Контакты

e-mail: [email protected]

inst: @vedeneeva.design

WhatsApp: 89879548916