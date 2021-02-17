Сексуальный женский голос: русский/український

Здравствуйте!

Я рада представить свой уникальный голос который является "сексуально-харизматичным" для озвучивания текста любой сложности.

https://www.instagram.com/p/B0UBDiEjFaN/?igshid=1hsq5p245x0xe

по ссылке в Инстаграм yanakoroleva26 можно услышать песню в моём исполнении

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