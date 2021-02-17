Яна Федоренко yanakoroleva26yanakoroleva26
42 годаУкраина/Миргород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сексуальный женский голос: русский/український
Здравствуйте!
Я рада представить свой уникальный голос который является "сексуально-харизматичным" для озвучивания текста любой сложности.
https://www.instagram.com/p/B0UBDiEjFaN/?igshid=1hsq5p245x0xe
по ссылке в Инстаграм yanakoroleva26 можно услышать песню в моём исполнении
Мои контакты для связи:
+380661230286
+380633154926
Портфолио
- Читаю текст с выражением и интонацией83 просмотра
- Читаю текст с выражением и интонацией81 просмотр