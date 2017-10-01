yanava

Ульяна Красовская yanava

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дипломированный переводчик с немецкого и английского языка

Высшее образование (2017г.): Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, специальность: лингвист-переводчик (бакалавр).

На данный момент обучаюсь в магистратуре (1 курс) СПбГУАП, специальность: лингвист.

Переводы
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