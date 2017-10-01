Дипломированный переводчик с немецкого и английского языка
Высшее образование (2017г.): Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, специальность: лингвист-переводчик (бакалавр).
На данный момент обучаюсь в магистратуре (1 курс) СПбГУАП, специальность: лингвист.
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Портфолио
- Описание кафе "All Ready"132 просмотра
- Понятие эквивалентности в теории перевода145 просмотров
- Перевод отрывка интернет-статьи142 просмотра
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