yanavadimovna

Делаю так, как хотела бы, чтоб сделали для меня.

Добрый день. Рада приветствовать Вас в своем профиле.

Хотелось бы кратко изложить информацию о себе, для Вашего удобства.

В 2016 году, я закончила Академию Образования факультет журналистики, направление реклама и связи с общественностью. Сказать честно, по образованию не работала ни дня, конечно не считая практики. Но, опыт дистанционной работы имеется, уже более 2х лет, удаленно пишу авторские статьи и различного вида тексты. В реальной жизни моя деятельность связана с недвижимостью и всеми ее направлениями.

Ну в целом, пожалуй основное я изложила. В любом случае, я всегда открыта для любого рода вопросов.