yanazatsarinnaya

Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, написанием курсовых, дипломных работ, переводом текстов, помогаю с выполнением различных заданий и т.д.

Здравствуйте! Я имею большой опыт в написании и помощи в различных текстах, курсовых, дипломных работах, пишу статьи и посты для соц.сетей. Увеличиваю проценты оригинальности.

У меня среднее профессиональное образование экономиста, сейчас продолжаю обучение в университете на двух специальностях: "Бухгалтерский учет" и "Сервис в гостиничном и ресторанном деле".