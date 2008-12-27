yanisdesign2

Янис Маркин yanisdesign2

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исправить флешку

    Полминутная правка в флэшке. С удовольствием оставлю отзыв тому кто выручит. У флэш ролика убрать рамку и главный элемент поставить по центру. Всё.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 2 микро-менюшки

    Здравствуйте, сегодня прошу у Вас сделать 2 маленькие флэшки: в приложении: первая страница — на ней лого+селект языка = все вместе плавно появляется - затем селект языка, такой же эффект как здесь — http://www.versace.eu/ вторая страница — меню с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
onedesigner
One 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
2 микро-менюшки
Хороший заказчик! Сотрудничеством остался доволен!
Хорошая работа. Все четко, грамотно, без неприятных сюрпризов.
Ответный отзыв