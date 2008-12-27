yanisdesign2

Полминутная правка в флэшке. С удовольствием оставлю отзыв тому кто выручит. У флэш ролика убрать рамку и главный элемент поставить по центру. Всё.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Полминутная правка в флэшке. С удовольствием оставлю отзыв тому кто выручит. У флэш ролика убрать рамку и главный элемент поставить по центру. Всё.
Здравствуйте, сегодня прошу у Вас сделать 2 маленькие флэшки: в приложении: первая страница — на ней лого+селект языка = все вместе плавно появляется - затем селект языка, такой же эффект как здесь — http://www.versace.eu/ вторая страница — меню с ...