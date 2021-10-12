Иллюстратор, концепт-художник персонажей
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/_yan.markus_/?hl=ru
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$50
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Портфолио
- Steampunk book22 просмотра
- Аватарка для соцсетей95 просмотров
- Elf with bow and arrow169 просмотров
- Иллюстрация к книге202 просмотра
- Культура индейцев103 просмотра
- Принт осени120 просмотров
- Иллюстрация, стикеры114 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Все отлично. Рекомендую)
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик! Всегда подробное ТЗ. Относится с пониманием и терпением. Рекомендую к сотрудничеству!