yanmarkus

Яна Марильченко yanmarkus

 
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Иллюстратор, концепт-художник персонажей

Мой инстаграм - https://www.instagram.com/_yan.markus_/?hl=ru

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$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
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Отзывы заказчиков
vyanika
Яника 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
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Все отлично. Рекомендую)
Очень приятный заказчик! Всегда подробное ТЗ. Относится с пониманием и терпением. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв