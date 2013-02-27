По специальности филолог. Имею опыт работы корректором и редактором

РЕЗЮМЕ

Шевченко Яни Сергіївни

Досвід роботи:

- жовтень 2012 р. – 2013 р. – редактор-експерт журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу» напряму «МЦФЕР:Освіта» ТОВ «МЦФЕР-Україна»

- листопад 2010 р. – вересень 2012 р. – редактор редакції ІБ «Вісник державних закупівель» ДП «Зовнішторгвидав України»

- вересень 2008 р. – жовтень 2010 р. - коректор редакції ІБ «Вісник державних закупівель» ДП «Зовнішторгвидав України»

- 2007 – 2008 рр. – рекламне агентство «Newwave», промоутер

Маю досвід:

- вичитки і коректури різнопланових текстів та документів із метою усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, а також недоліків смислового характеру;

- вичитки текстів економічного спрямування на наявність різних типів помилок;

- підготовки матеріалів до верстки;

- роботи з електронною базою даних; внесення правок у електронну базу даних;

- роботи з авторами;

- рерайтингу;

- написання текстів різнопланового тематичного спрямування.

Освіта:

2006 – 2011рр. – Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 2011р. – магістр філології, викладач української мови та літератури

Знання мов: вільно володію українською та російською мовами, на достатньому рівні – англійською мовою

Закінчила курси англійської мови «GreenForest» (рівень Upper Intermediate)

Знання ПК: впевнено користуюся пакетом програм Microsoft Office, Internet, Outlook

Особистісні якості: комунікабельна, відповідальна, надійна, здатна розвивати свої здібності, швидко вчитися новому

Контактна інформація: e-mail: [email protected]