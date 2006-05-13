Требуются флеш-аниматоры для удалённой работы. Требуется умение: 1. Создавать короткие мультяшные рекламные ролики 2. Писать интерактивные меню 3. Создавать сайты полностью на Flash В резюме необходимо указать: 1. Опыт работы и ссылки на готовые работы (или прислать почтой) 2. Вашу ценовую политику ...
- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуются иллюстраторы для удалённой работы. Умение рисовать как от руки, так и в графических редакторах. В резюме необходимо указать: 1. Опыт работы и ссылки на готовые работы (или прислать почтой) 2. Вашу ценовую политику - сколько берёте, как оцениваете ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно переводить док-файлы в простые хтмл-страницы. Много. Элементарная вёрстка с использованием одного-двух классов ЦСС, вставка изображений по относительным ЮРЛам. Работа предельно простая, но скучная. Оплата по количеству символов. Жду Ваших предложений на почту или в асю. Актуально в течении 5-ти ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт18 лет назад