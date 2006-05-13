Требуются иллюстраторы для удалённой работы. Умение рисовать как от руки, так и в графических редакторах. В резюме необходимо указать: 1. Опыт работы и ссылки на готовые работы (или прислать почтой) 2. Вашу ценовую политику - сколько берёте, как оцениваете ...