yarema

Комаров Юрий yarema

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш-аниматор, программист ActionScript

    $250

    Требуются флеш-аниматоры для удалённой работы. Требуется умение: 1. Создавать короткие мультяшные рекламные ролики 2. Писать интерактивные меню 3. Создавать сайты полностью на Flash В резюме необходимо указать: 1. Опыт работы и ссылки на готовые работы (или прислать почтой) 2. Вашу ценовую политику ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Иллюстратор

    $250

    Требуются иллюстраторы для удалённой работы. Умение рисовать как от руки, так и в графических редакторах. В резюме необходимо указать: 1. Опыт работы и ссылки на готовые работы (или прислать почтой) 2. Вашу ценовую политику - сколько берёте, как оцениваете ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Конвертация .doc в .html

    Нужно переводить док-файлы в простые хтмл-страницы. Много. Элементарная вёрстка с использованием одного-двух классов ЦСС, вставка изображений по относительным ЮРЛам. Работа предельно простая, но скучная. Оплата по количеству символов. Жду Ваших предложений на почту или в асю. Актуально в течении 5-ти ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад