yaremkomisha

Flash-аниматор, художник -аниматор 2D, режиссер, супервайзер

Яремко Михаил Михайлович

Украина, Киев

Художник – аниматор2D, флеш – аниматор, режиссер, супервайзер. TOON-BOOM.

Домашний телефон: 8 (044) 413-65-87

Мобильный телефон: +38 (067) 912-64-80 begin_of_the_skype_highlighting +38 (067) 912-64-80 end_of_the_skype_highlighting

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 23.02.1959

Имею большой опыт работы над анимационными проектами разной сложности, разработки персонажей, разработки и изготовления Story-Boards. Успешно руководил командами аниматоров. Имею хорошие отзывы от заказчиков.

Профессиональный опыт

2007г– 2009г – студия Укранимафильм. «Великий маленький пес», «Пригоди Котигорошка та його друзів - Чарівний горох» - художник – аниматор.

2006г-2007г - студия «Фрески», Киев. «Лис Микита» 26 серий по 15 мин.

Режиссер анимации.

Изготовление STORY-BOARD.

Разработка персонажей.

2005г - студия Укранимафильм. «Чого у лісі не буває…»

Режиссер и аниматор.

Изготовление STORY-BOARD.

Разработка персонажей.

1996г-2004г - студия «Борисфен-Лютес», Киев:

Режиссер Lay-out:

«Карланд Кросс»-сериал Франция, «Гадкий утенок», «Неприятности Софии»- полнометражные фильмы, PolyGram Франция.

Режиссер анимации:

«Замок обезьян»-полнометражный, Франция; «Селестин», «Том-Том и На- На», «Домашние любимцы», «V.P.A.»- сериалы, Франция;

«Карнавал»-полнометражный, Ирландия;

«Южная Звезда», «Вокруг света за 80 дней»- полнометражные, Франция;

«Дети Огня»- сериал, Франция; «Гадкий Утенок»- полнометражный, Ирландия; «Дед мороз и олени», «Медведи спасатели»- сериалы, Англия.

1994г-1996г - аниматор студии «Inter Line» Братислава, Словакия в фильмах: «Вечерничек»-телевизионный сериал, Словакия.

«Юрошик»- телевизионный сериал, Словакия.

«Дракон – Огненный зуб»- сериал Люксембург.

1992г-1994г - аниматор студии «Hanna – Barbera Poland» в фильмах:

«Спиро и Фантазио»-сериал, Франция, «Гаргантюа»- сериал, Франция, «Лео и Гаспар»- сериал, Франция, «Zoo Cup»- сериал, Бельгия, «Kangoo»- сериал, Франция, телевизионная реклама.

1990г-1992г - аниматор на студии «Борисфен-Лютес» Киев, в фильмах:

«Диг 1,2», «Муви-Дог 1,2», «Голубые медведи», рекламные ролики.

1983г-1990г - Студия «Укранимафильм»

Художник-аниматор в фильмах:

«Капитошка», «Три Панька», «Сезон охоты», «Петя Пяточкин»,

«Маша и Зайцы», «Находка», «Остров Сакровищ», «Бой», «Степашка и барабан», «Песочные часы», «Встреча», «Допрыгнуть до облака»,

«Фитиль», «Небывальщина» и др.

1976г -1983 г- Студия «Укранимафильм»

Художник – фазовщик

Образование

Среднее, художественная школа.

1981-1983 Курсы художников-мультипликаторов Объединения

Украинской анимации при Киевской киностудии научно-популярных фильмов, квалификация: художник-аниматор.

Высокая работоспособность, активность, настойчивость, ответственность, тактичность, умение профессионально подходить к поставленным задачам, надежность и честность, коммуникабельность.