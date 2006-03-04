Нужно сделать сайт-портал Каталог фирм + Недвижимость + Доска объявлений вот тут есть, что-то подобное http://www.web-zona.ru/products/ + Раздел о работе (вакансии и резюме) ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: Куплю отдельные готовые решения. Недвижимость Доска объявлений Биржа труда С хорошей функциональностью. Указывайте ссылки на проекты работающие, на этих сриптах. ...