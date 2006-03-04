Нужен скрипт с такими параметрами: Добавление вакансий и резюме, Поднятие наверх VIP вакансий и резюме (выделение), Удобный расширенный поиск, Отделение прямых работодателей от кадровых агентств, Внутренняя почта, Удаление просроченных, Несложная, быстрая натяжка и смена дизайна, Наличие кэширование и устойчивость к нагрузкам. Приветствуются идеи по ...
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- Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать сайт-портал Каталог фирм + Недвижимость + Доска объявлений вот тут есть, что-то подобное http://www.web-zona.ru/products/ + Раздел о работе (вакансии и резюме) ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: Куплю отдельные готовые решения. Недвижимость Доска объявлений Биржа труда С хорошей функциональностью. Указывайте ссылки на проекты работающие, на этих сриптах. ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт18 лет назад