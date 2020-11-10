Разработка логотипов, визиток, баннеров, фирменных стилей. Создание шаблонов и актуальных stories для Instagram.
Портфолио:
- Instagram https://www.instagram.com/yarkaahart/
- Behance https://www.behance.net/yarkaah
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Портфолио
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