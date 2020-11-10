yarka_ah

Ярослава yarka_ah

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработка логотипов, визиток, баннеров, фирменных стилей. Создание шаблонов и актуальных stories для Instagram.

Портфолио:

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