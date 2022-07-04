Монтаж видео

Занимаюсь монтажом видео с 2019 года, основная масса сделанных мною видео была для YouTube, TikTok и YouTube Shorts. Считаю, что опыт в редактировании видео за 3 рабочих года, смог набрать. И уже с этими умениями и знаниями пошел на фриланс площадки. Монтирую в программе Premiere Pro. Работу выполняю качественно и в оговоренный срок.

Плейлист с некоторыми примерами видео для Ютуба - https://youtube.com/playlist?list=PLagjuwkxxC9P3wJGY40NNRuNzJMC-Vd28