Сделаю качественный современный дизайн
✌ Здравствуйте!
Меня зовут Ярослав, я занимаюсь веб-дизайном.
Перед началом работы я провожу анализ целевой аудитории вашего сайта, выявляя их потребности, что в дальнейшем поможет создать удобный и понятный для пользователей сайт.
Я вношу неограниченное количество правок, мы будем работать до тех пор, пока вы не станете довольны результатом.
Соблюдаю сроки и оперативно отвечаю на сообщения.
После завершения проекта упаковываю все исходники в архив для скачивания. Все объекты в макете имеют логические наименования и отсортированы по слоям. В архив приложу все картинки, иконки, а также нестандартные шрифты, если они были использованы.
Связаться со мной - [email protected]
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