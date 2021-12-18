Сделаю качественный современный дизайн

✌ Здравствуйте!

Меня зовут Ярослав, я занимаюсь веб-дизайном.

Перед началом работы я провожу анализ целевой аудитории вашего сайта, выявляя их потребности, что в дальнейшем поможет создать удобный и понятный для пользователей сайт.

Я вношу неограниченное количество правок, мы будем работать до тех пор, пока вы не станете довольны результатом.

Соблюдаю сроки и оперативно отвечаю на сообщения.

После завершения проекта упаковываю все исходники в архив для скачивания. Все объекты в макете имеют логические наименования и отсортированы по слоям. В архив приложу все картинки, иконки, а также нестандартные шрифты, если они были использованы.

Связаться со мной - [email protected]