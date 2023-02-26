yaroslav2806

Ярослав Кухтенко yaroslav2806yaroslav2806
36 летУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Мое перо - мой лучший друг, а слова - моя стихия.
Приветствую вас!
Я - копирайтер с ярким воображением и острым взглядом на детали. Я знаю, как создать привлекательный и запоминающийся контент, который заставляет людей чувствовать, мыслить и действовать.
Я готов создавать уникальные тексты, которые будут отражать вашу компанию, привлекать новых клиентов и укреплять связь с уже существующими.