Frontend разработка. Профессиональная верстка.

Немного о себе:

Меня зовут Ярослав, и я являюсь опытным разработчиком веб-сайтов, готовым предложить свои услуги на фриланс-площадке. Со мной вы получите ответственного и профессионального исполнителя, который всегда готов выполнить работу вовремя и с высоким качеством.

Если вы ищете человека, который гарантирует высокое качество и выполнение работ в срок, то я готов помочь вам создать уникальный веб-сайт, который отвечает всем вашим потребностям. Я также готов обсудить детали проекта и ответить на все ваши вопросы.

Навыки:

HTML5, CSS3

JavaScript, jQuery

Gulp, Webpack

Flexbox, Grid

Адаптивная верстка

Написание качественного кода

Основные принципы работы

Соблюдение сроков

Огромная вовлеченность в проект

Заранее оговоренная стоимость

Доброжелательность и легкость в общении

Доступность в рабочее время (8:00 - 20:00)

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @YaroslavFD