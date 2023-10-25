yaroslavWeb9

Ярослав yaroslavWeb9

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend разработка. Профессиональная верстка.

Немного о себе:

Меня зовут Ярослав, и я являюсь опытным разработчиком веб-сайтов, готовым предложить свои услуги на фриланс-площадке. Со мной вы получите ответственного и профессионального исполнителя, который всегда готов выполнить работу вовремя и с высоким качеством.

Если вы ищете человека, который гарантирует высокое качество и выполнение работ в срок, то я готов помочь вам создать уникальный веб-сайт, который отвечает всем вашим потребностям. Я также готов обсудить детали проекта и ответить на все ваши вопросы.

Навыки:

  • HTML5, CSS3

  • JavaScript, jQuery

  • Gulp, Webpack

  • Flexbox, Grid

  • Адаптивная верстка

  • Написание качественного кода

Основные принципы работы

  • Соблюдение сроков

  • Огромная вовлеченность в проект

  • Заранее оговоренная стоимость

  • Доброжелательность и легкость в общении

  • Доступность в рабочее время (8:00 - 20:00)

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @YaroslavFD

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