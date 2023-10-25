Немного о себе:
Меня зовут Ярослав, и я являюсь опытным разработчиком веб-сайтов, готовым предложить свои услуги на фриланс-площадке. Со мной вы получите ответственного и профессионального исполнителя, который всегда готов выполнить работу вовремя и с высоким качеством.
Если вы ищете человека, который гарантирует высокое качество и выполнение работ в срок, то я готов помочь вам создать уникальный веб-сайт, который отвечает всем вашим потребностям. Я также готов обсудить детали проекта и ответить на все ваши вопросы.
Навыки:
HTML5, CSS3
JavaScript, jQuery
Gulp, Webpack
Flexbox, Grid
Адаптивная верстка
Написание качественного кода
Основные принципы работы
Соблюдение сроков
Огромная вовлеченность в проект
Заранее оговоренная стоимость
Доброжелательность и легкость в общении
Доступность в рабочее время (8:00 - 20:00)
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @YaroslavFD
Портфолио
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