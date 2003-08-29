yaroslavamalaya8

Быстрая и качественная обработка фото

С радостью обработаю Вашу фотографию! ツ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Что я Вам могу предложить: ⬇️

✔️Ретушь

✔️Замена фона

✔️Коррекция цвета

✔️Создание коллажей

✔️Выборочная обработка цвета

✔️Устранение или Замена разных элементов

✔️Работа с текстом на изображении;

✔️Ретушь старых,поврежденных фото

✔️И многое другое.....

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Контакты: ⬇️

Telegram @Didowlmw