yaroslavamalaya8

Быстрая и качественная обработка фото
С радостью обработаю Вашу фотографию! ツ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Что я Вам могу предложить:⬇️
✔️Ретушь
✔️Замена фона
✔️Коррекция цвета
✔️Создание коллажей
✔️Выборочная обработка цвета
✔️Устранение или Замена разных элементов
✔️Работа с текстом на изображении;
✔️Ретушь старых,поврежденных фото
✔️И многое другое.....
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Контакты:⬇️
Telegram @Didowlmw