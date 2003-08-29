yaroslavamalaya8

Ярослава yaroslavamalaya8

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстрая и качественная обработка фото

С радостью обработаю Вашу фотографию! ツ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Что я Вам могу предложить:⬇️

✔️Ретушь 

✔️Замена фона 

✔️Коррекция цвета 

✔️Создание коллажей 

✔️Выборочная обработка цвета 

✔️Устранение или Замена разных элементов 

✔️Работа с текстом на изображении;

✔️Ретушь старых,поврежденных фото 

✔️И многое другое.....

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Контакты:⬇️

Telegram @Didowlmw